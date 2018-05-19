Украинский боксер Василий Ломаченко приобрел себе дорогой автомобиль Mercedes-Benz G-63 Brabus.

Об этом сказано на странице Facebook Luckypunch.net.

Такой роскошный подарок боксер сделал после победы над Хорхе Линаресом в поединке на звание Чемпиона мира по боксу среди профессионалов в легком весе.

Ломаченко также опубликовал видео тест-драйва машины.

Отметим, что согласно сайту генерального представительства Mercedes-Benz в Украине, стоимость автомобиля стартует от 3,7 миллионов гривен.

Фото: facebook.com/luckypunch.net

Напомним, что 12 мая Ломаченко победил Линареса и стал чемпионом мира по версии WBA в легком весе. Бой прошел в Нью-Йорке.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Ломаченко прошел пешком кварталы Нью-Йорка перед боем с Линаресом.

Также знаменитый боксер Флойд Мэйвезер заявил, что знает, как нужно действовать в ринге против Ломаченко.