В субботу, 19 мая, в Кишиневе впервые прошел марш сексуальных меньшинств.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Участники марша прошли от улицы Измаильской до дворца Республики, по улице Бухарестской.

Сообщается, что представители православной церкви пытались сорвать марш, но полиция помешала этому, чтобы не допустить столкновений.

Участники марша прошли около трех километров, таким образом, установив своеобразный рекорд. Ранее участники марша не могли пройти и одного километра по городу.

В полиции сообщили, что в марше участвовали около 500 человек.

Марш проводила организация людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией "Гендер-Док-М". Все участники и участницы были одеты в майках с надписью "Без страха", они также несли розовые сердечки.

Марш был направлен против дискриминации и направлен на защиту секс-меньшинств.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали двух девушек, которые организовали секс-бюро для туристов.

Также Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в этом году из-за секс-скандала.