Строительство газопровода "Северный поток-2" преследует цель уничтожения единой Европы.

Об этом в колонке газеты Frankfurter allgemeine Zeitung написал президент Петр Порошенко.

Так, Порошенко сообщил, что "СП-2" станет трагической ошибкой исторического масштаба с немыслимыми последствиями.

"Абсолютно геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и деловыми интересами, и имеет целью, прежде всего, уничтожение единства Европы, а впоследствии, ее подчинения. Это всегда было идеологией российской энергетической политики. Сегодня нет оснований считать иначе - пока российская агрессия против Украины и Запада не будет фактически остановлена, а Кремль не начнет уважать международный закон и порядок", - отмечает Порошенко.

Президент полагает сотрудничество Европы с Кремлем является умиротворением агрессора, а не проявлением силы.

"Кремль не будет воздерживаться от еще более жестокого наступления на наши общие ценности". "Даже хуже, это даст России преимущество. Не верьте в то, что "Газпром" намерен придерживаться соглашений. Его надежность уже значительно скомпрометирована. И последний пример – непризнание "Газпромом" решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины", - добавил президент.

Порошенко резюмировал, что инвестиции в "Северный поток 2" – это инвестиции в распад Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель пообещала Украине роль транзитной страны после введения "Северного потока-2".

Также Путин рассказал, что будет с транзитом газа через Украину после Северного потока-2.