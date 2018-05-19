В Украине предложили создать Государственное бюро военной юстиции.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отметил, что такое ведомство сможет эффективно расследовать военные преступления на Донбассе.

Матиос рассказал, что с ноября 2017 года полномочия по расследованию военных преступлений перешли к Государственному бюро расследований, однако эта структура фактически не работает.

"Корпус следователей со статусом государственного служащего уже шестой месяц подряд из-за конкурсов лишь пытаются укомплектовать, и вряд ли они смогут в ближайшей перспективе выполнять возложенную на них функцию расследовать военные преступления", - отметил прокурор.

Матиос полагает, что новое Бюро нужно уполномочить расследовать военные и связанных с ними преступления, правонарушения против военнослужащих, а также расследовать дела в районе проведения боевых действий.

"Основу личного состава ГБВЮ должны составить бывшие следователи военной прокуратуры, личный состав нынешней Военной службы правопорядка, не участвовавший непосредственно в боевых действиях в зоне "антитеррористической операции", - подчеркнул он.

Также Матиос предложил создать систему военных судов.

Ранее "Страна" сообщала, что Матиос назвал официальную цифру самоубийств среди военных в АТО.

Также военный прокурор Матиос заявил, что подал в суд на начальника Генштаба Муженко.