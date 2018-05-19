В польской школе распылили газ, 17 детей отравились
В Польше из школы эвакуировали детей из школы города Вейхерово Поморского воеводства.
Об этом сообщает tvn24.
Сообщается, что из здания школы вывели 325 человек, в том числе почти 300 детей. Эвакуация произошла из-за распыления в помещении учебного заведения неизвестного вещества.
Как отмечается, после эвакуации более 30 детей пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах, 17 из них были госпитализированы в больницы.
На место происшествия была вызвана специальная группа химико-экологического спасения.
По предварительным оценкам полиции, причиной ухудшения состояния здоровья детей было распыление слезоточивого газа.
Дирекция школы приняла решение о досрочном завершении занятий.
Ранее "Страна" сообщала, что в Техасе неизвестный открыл стрельбу в школе, погибли восемь человек.
Также в США вертолет сбросил боеприпасы на школу.