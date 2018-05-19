В Болгарии футбольный клуб "Левски" оштрафовали за скандал со свастикой.

Об этом сообщает Reuters.



Так, дисциплинарный комитет Болгарского футбольного союза оштрафовал клуб на 19,1 тысячи евро по итогам финального матча Кубка страны со "Славией".

Во время матча на на стадионе были замечены двое мальчиков, у одного из которых на теле видна свастика, а второй, у которого была надпись Levski hooligans ("Хулиганы Левски") и оскорбительная аббревиатура, демонстрировал нацистское приветствие.

После матча эти снимки попали в СМИ и вызвали общественный резонанс.

Отметим, что финальный поединок Кубка Болгарии состоялся 9 мая в Софии и завершился победой "Славии" в серии пенальти — 4:2 (основное и дополнительно время — 0:0).

Фото: reuters.com

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