В киевском метро появился вагон, который декорировали к финалу Лиги Чемпионов 2018. Об этом в Facebook рассказала пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.

"Go go go! Ole ole ole! С сегодняшнего дня в подземке будет курсировать вагон-стадион!" - сказано в сообщении.

Вагон метро стилизованный под футбольное поле. На спинках сидений обозначены номера "игроков".

"Футбольный" вагон будет курсировать по синей ветке метро, где находится станция метро "Олимпийская".

Фото: facebook.com/natalka.makogon

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что порядок на финале Лиги чемпионов будут обеспечивать 10 000 полисменов.

Отметим, что НСК "Олимпийский" реконструировали за 103 млн гривен к финалу Лиги чемпионов.