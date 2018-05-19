Президент Петр Порошенко назначил нового председателя Хмельницкой ОГА Вадима Лозового. На этом посту он сменит Александра Корнийчука, который стал советником президента, сообщает пресс-служба президента.

"Поддержав предложение правительства, которое было внесено по назначению на посту главы Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Николаевича Лозового", - сообщил президент на заседании актива Хмельницкой области в субботу.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент вручил удостоверение Лозовому и сообщил, что соответствующий указ уже подписан.

Вадим Лозовый, фото: km-oblrada.gov.ua

На сайте ОГА говорится, что депутату облсовета Лозовому 47 лет, ранее он работал заместителем гендиректора ТОВ "Эпицентр".

Лозовый является главой депутатской фракции партии "За конкретні справи", членом депутатской группы "Защита прав владельцев земельных паев". Также он возглавляет комиссию областного совета по вопросам экономического развития, промышленности, предпринимательства, энергетики, транспорта и связи.

Как сообщала "Страна", 17 мая глава Хмельницкой областной государственной администрации Александр Корнийчук заявил, что уходит в отставку без указания причин.

Также мы писали, что Корнийчук задекларировал пособие по безработице, при этом у политика 15 млн грн сбережений.