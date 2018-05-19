В пятницу, 18 мая, в Полтаве избили местного журналиста Ярослава Журавля.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Елена Кузина.

Она сообщила, что происшествие случилось в в офисе одной из партий, куда Журавель пришел узнать почему последнему со стороны политсилы угрожали в комментариях соцсетей.

"Конструктивной беседы не получилось - на Ярослава напали двое, сломали челюсть. Сейчас он в больнице", - отметила Кузина.

Фото: facebook.com

Полиция Полтавы по факту нанесения телесных повреждений журналисту открыла уголовное производство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Полицией все фигуранты конфликта установлены. Продолжается досудебное расследование", - сообщил в Facebook представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что умер известный украинский журналист.

Также на Донбассе попали под обстрел и получили ранения журналисты ВГТРК.