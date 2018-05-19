В день свадьбы, буквально за несколько часов до торжества, королева Великобритании Елизавета II пожаловала своему внуку и его невесте герцогские титулы. Об этом передает CNN.

Принц Гарри получил титул герцога Сассекского, графа Дамбартона и барона Килкила. Отныне будет именоваться Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским.

Меган Маркл, которая спустя несколько часов станет его супругой, будет именоваться Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской.

Титул герцога Сассекса был присвоен в 1801 году принцу Августу Фредерику, шестому сыну короля Георга III. Поскольку у него не было законных наследников, титул угас после его смерти в 1843 году.

В 1999 году накануне свадьбы младшего сына королевы Елизавета Эдварда предполагали, что он получит титул герцога Сассекского или герцога Кембриджского. Однако принц Эдвард препочел созданный специально для него титул графа Уэссекса.

Позднее появилось предположение, что титул может быть присвоен принцу Уильяму, женившемуся на Кейт Миддлтон. Однако, пара получила в итоге титул герцога и герцогини Кембриджских.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

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