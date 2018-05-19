Опубликовали видео того, как футбольные фанаты разогнали полицию перед матчем Динамо - Шахтер в Днепре, 9 мая. Ролик появился на Facebook странице сообщества "Діамантова леді".

На кадрах видно, как ультрас оттесняет полицию, которая отступает перед натиском толпы футбольных фанатов.

Напомним, что происшествие случилось в центре города во время сбора болельщиков. Тогда между фанатами произошла драка, в результате которой 20 человек были доставлены в отдел полиции.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал один полицейский, он получил ожоги левого предплечья и шеи.

Полиция завела уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Видео: facebook.com/diamantovaledi

Ранее "Страна" сообщала, что выиграв на "Днепр-Арене" футболисты Шахтера установили рекорд Украины.

Также "Шахтер" досрочно стал 11-кратным чемпионом Украины.