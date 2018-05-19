В гостинице "Украина" в центре Киева на Крещатике неизвестные обокрали туристку из Швеции. Как сообщают источники "Страны" в МВД, вчера на спецлинию "102" поступило сообщение от знакомого иностранки о том что обокрали ее номер.

Когда на место происшествия выехала следственно-оперативная группа выяснилось, что замки в номере не были повреждены,а проникновение было штатным способом-то есть кто-то открыл дверь ключом и вынес все ценные вещи проживавшей в номере гражданки Швеции.

Гостья столицы - шведская пенсионерка 1942 года рождения приехала в Киев 17 мая с целью туризма.

Вчера вечером после возвращения в номер она обнаружила отсутствие денег - 14000 грн, водительских прав и всех кредитных карточек.

Проверяется версия о причастности к краже у шведки сотрудников гостиницы, которые имеют доступ к номерам постояльцев.

Как сообщала "Страна", 16 мая в Киеве на Крещатике неизвестные обокрали 24-летнего гражданина США.

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