В субботу, 19 мая, в Украине ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

Синоптики рассказывают, что погода будет прохладной в западных областях и теплее ближе к восточным и южным регионам.

Ливни с грозами пройдут в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях.

В центральных и северных регионах также прогнозируются грозовые дожди. Сухая погода будет только в Запорожской области.

Грозовые дожди прогнозируются на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Днепропетровщине.

На юге Украины будет сухо и тепло. Дожди пройдут только в Одесской области.

В Киеве также пройдут дожди с грозами.

Температура установится на уровне +20...+26 градусов, ночью +10+15.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине пройдут короткие дожди с грозами и будет тепло.

Также на Крещатике под дождем установили фан-зону к финалу Лиги Чемпионов.