В Харькове вечером в пятницу, 18 мая, прошел сильный дождь с грозой и выпал град. После стихии улицы города превратились в реки. Ливневая система не сразу справилась с мощными осадками.

Как сообщает Харьковский курьер, первыми стихия накрыла жителей Салтовки, позже дошла до жителей центра, затем, ближе к четырем часам дня пришла и на Алексеевку.

Пользователи соцсетей сразу стали снимать и делиться фото и видео дождя и крупных градин величиной с куриное яйцо.

Харьковские дороги залило водой настолько, что проезжающие автомобили буквально плыли из-за дождя.

Видео: Город Х

Видео: Mr. Koro

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