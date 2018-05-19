Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило тендер на закупку тактических кроссовок за 0,5 млн гривен. Об этом сообщается в системе публичных закупок ProZorro, передают Украинские новости.

Указано, что в мае планируется провести открытые торги на закупку тактических кроссовок за 508 тыс. гривен.

Количество кроссовок, которые планируется закупить, не указано.

Кроме того, в мае НАБУ намерено провести тендер на закупку портативных налобных фонариков. Ожидаемая стоимость 35 тыс. гривен.

Как сообщала "Страна", Министерство информполитики заказало социальную рекламу на 15 млн гривен фирме из оффшора.

А Национальный банк объявил тендер на закупку 151 литра этилового спирта за 26 967 гривен. Тендер на закупку спирта разбит на два лота: первый лот - 109 литров этилового спирта в канистрах или емкостях с герметичной крышкой с ожидаемой стоимостью 10 246 гривен. Второй лот - 42,3 литра этилового спирта в стеклянных флаконах с ожидаемой стоимостью 16 721 гривна.