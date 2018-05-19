Население Украины сократилось с января еще на 64 тыс человек
Население Украины продолжает неуклонно сокращаться. Об этом передает Госстат.
Так, за I квартал 2018 года количество украинцев уменьшилось более чем на 64 тысячи человек.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 апреля 2018 года составляла 42 млн 322 тыс. человек. На протяжении января-марта 2018 года численность населения уменьшилась на 64,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 55 живорожденных.
Напомним, за первые два месяца 2018 года количество населения Украины сократилось на 40,1 тыс. человек.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев готовиться к переписи населения.
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