Население Украины продолжает неуклонно сокращаться. Об этом передает Госстат.

Так, за I квартал 2018 года количество украинцев уменьшилось более чем на 64 тысячи человек.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 апреля 2018 года составляла 42 млн 322 тыс. человек. На протяжении января-марта 2018 года численность населения уменьшилась на 64,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 55 живорожденных.

Напомним, за первые два месяца 2018 года количество населения Украины сократилось на 40,1 тыс. человек.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев готовиться к переписи населения.

Также мы писали, что Украина опустилась на 172 месте в мире по уровню рождаемости.