Сегодня, 19 мая, в Великобритании состоится свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Торжественная церемония начнется в 14:00 по киевскому времени. Через час новоиспеченные супруги проедут в карете через весь Лондон. После этого свадьба продолжится.

Отметим, что "Страна" будет вести онлайн-трансляцию королевской свадьбы.

Известно, что на торжество, кроме членов королевской семьи и родственников актрисы, будет около трех тысяч гостей.

Сама свадьба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора.

Шафером жениха будет старший брат принца Гарри – Уильям, герцог Кембриджский. А вот у Меган не будет подружек.

К алтарю Маркл поведет принц Чарльз. Отец Меган не смог приехать на свадьбу, так как ранее ему сделали операцию.

Ранее "Страна" сообщала, что как в Виндзорском замке репетируют свадьбу Гарри и Меган Маркл.

Также на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл будет лимонный торт с сиропом из бузины.