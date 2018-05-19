В Киеве намерены с масштабом отметить 250-летия Колиивщины. Об этом сообщает сайт Киеврады.

"В городе состоятся разнообразные культурные, воспитательные, исторические и практические мероприятия, направленные на активизацию патриотического воспитания молодежи и память про освободительную борьбу украинского народа", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что РГА должны организовать тематические информационные, учебно-воспитательные, культурно-художественные и другие мероприятия в учебных заведениях.

Также запланировано проведение научно-практических конференций, заседаний за круглым столом и тому подобное. Все торжества запланированы на конец мая.

В Киевсовете отметили, что данное решение направлено на активизацию патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти об освободительной борьбе украинского народа.

Вместе с тем, масштаб мероприятий возмутил представителей Украинского еврейского комитета. Так, руководитель комитета Эдуард Долинский написал на Facebook, что во время Колиивщины были убиты десятки тысяч евреев.

"Как будут рассказывать про память десятков тысяч жестоко убитых во время Колиивщины евреев - в решении Киеврады не говорится", - пишет Долинский.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Напомним, в 1768 году на правобережной Украине произошло восстание крестьян и казаков против Речи Посполитой, известное как Колиивщина. Восстание сопровождалось погромами и многочисленными жертвами среди мирного населения, в том числе поляков, старообрядцев, евреев и других меньшинств, и фактически стало одной из причин развала Речи Посполитой.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Велодень изменили маршруты автобусов.

Также в Киеве открыли проезд по Набережному шоссе.