Среди жертв упавшего самолета Boeing-737 на Кубе украинских граждан нет.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич отметил, что украинцев не было ни среди пассажиров, ни среди членов экипажа.



"По информации МИД Кубы, украинцев не было среди пассажиров и членов экипажа Boeing 737, потерпевшего крушение 18 мая", - добавил дипломат.

Напомним, 18 мая, пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване (Куба). По некоторым данным, на борту самолета могли находиться 107 человек.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает, что очевидцы трагедии видели, как в кареты скорой помощи грузили выживших. По данным источника АП, речь идет о троих выживших, находящихся в критическом состоянии.