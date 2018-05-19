Сегодня, 19 мая, в Киеве изменили маршруты автобусов №№ 62, 114А.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"19 мая будет изменено движение автобусных маршрутов №№ 62, 114А в связи с проведением велопробега ко Дню Киева по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - парк "Муромец" (Дружбы народов)", - сказано в сообщении.

Также с 9:30 до 12:30 ориентировочно движение автобуса №62 будет организовано по маршруту: "Ботанический сад - ст. м. "Арсенальная".

Кроме того автобусы маршрута № 114А курсировать на двух участках: ул. Милославская - ст. "Зенит", вокзал "Центральный" - ст. м. "Площадь Льва Толстого".

Ранее "Страна" сообщала, что из-за ремонта на бульваре Вернадского общественный транспорт изменит маршрут.

Также в Киеве у маршрутки на повороте отвалились колеса.