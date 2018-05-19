За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 43 обстрела. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

В частности сообщается, что боевики 10 раз применили 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

"За прошедшие сутки, 18 мая, на всей линии соприкосновения незаконно созданные военные формирования продолжали испытывать оборону украинских войск на прочность. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что днем ранее, 17 мая, было зафиксировано 60 обстрелов в районах населенных пунктов Новолуганское, Троицкое, Светлодарск, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Водяное. "Боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением орудий и минометов", - говорится в сообщении штаба.

18 мая активные боевые действия продолжались на Луганском направлении в районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная и Троицкое.

"На Горловском направлении зафиксировали активность противника в районах населенных пунктов Зайцево, Железное. На Донецком – Авдеевская промзона, Пески", – отметили в штабе.

На Мариупольском направлении постоянно продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское и Широкино.

"В районе населенного пункта Водяное было обнаружено снайперскую пару. Контрснайперскими мерами наших подразделений огонь снайпера был оперативно подавлен", – отметили в пресс-центре.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что украинские войска взяли под свой контроль пгт на Горловском направлении.

Также в Киеве продлили запрет на фейерверки и салюты во время ООС.