В США в школе штата Джорджиа произошла стрельба.

Об этом сообщает местный телеканал WXIA-TV.

Сообщается, что стрельба произошла во время выпускной церемонии в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое ранены.

На месте трагедии работают сотрудники полиции.

Напомним, что 18 мая, в пригороде города Хьюстон (штат Техас) произошла стрельба в школе. По данным СМИ, погибли, как минимум, восемь человек. Среди раненых есть офицер полиции.

Комиссар округа Галвестон - Джо Джусти сообщил, что нападавший открыл огонь в школе примерно в 7:45 утра, т.е. когда в школе собиралась начать день. Нападавшего задержали.

Также в техасской школе, где утром застрелили восемь человек, полиция нашла взрывчатку.