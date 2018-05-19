Кассационный суд в составе Верховного суда отложил слушание дела в отношении украинского гражданства Михаила Саакашвили на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".

"Верховный Суд истребует оригиналы документов с подписью Михаила Саакашвили для проведения экспертизы и подтверждения факта подделки со стороны ГМС его заявления на получение украинского гражданства, которое стало основанием для лишения его гражданства", - говорится в сообщении пресс-служба партии политика.

Как сообщала "Страна", Саакашвили заявил, что хочет вернуться в Грузию и исправить свои ошибки.

Также мы показывали фото, как Саакашвили прогулялся по городу в ярком наряде.

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