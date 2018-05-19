В пятницу, 18 мая, адвокат воевавшего на Донбассе за "ДНР" бразильца Рафаэля Лусварги – Валентин Рыбин – через суд добился возбуждения уголовного дела против неформального лидера праворадикального националистического движения С14 Евгения Карася по ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы) и ст.258 УК Украины (террористический акт).

Об этом Рыбин написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром 18.05.2018г. Шевченковский суд г.Киева обязал возбудить уголовное производство в отношении Е.Карася по факту совершения действий, подпадающих под определение "терракт ", — говорится в сообщении.

При этом Рыбин обнародовал и соответствующие документы: заявление в СБУ с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении противоправных действий в отношении его подзащитного членами организаций С14 и Нацкорпус под руководством Карася по стт.146 и 258 УКУ, и решение суда, обязывающее следователя СБУ внести сведения в ЕРДР и выдать адвокату выписку из реестра

Согласно заявлению, группа националистов под руководством Карася избила и унизила честь и достоинство Лусварги, который находился на свободе на законных основаниях, настолько, что инцидент может стать причиной международного скандала между Украиной и Бразилией.

Напомним, СБУ задержала Лусварги в октябре 2016 года. 25 января 2017 года Печерский райсуд г.Киева засудил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляцию, и апелляционный суд г.Киева отменил этот приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года Лусварги заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

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