Подняться на самые высокие сооружения столицы Украины, или же спуститься в городские подземелья теперь можно будет не выходя из дома. Одна из крупнейших интернет-корпораций мира - Google - разработала 3D-экскурсии по достопримечательностям украинской столицы. Для этого нужны всего лишь очки виртуальной реальности.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Фото: Youtube.com/tsnukraine

Как сообщал Страна, на YouTube опубликовано видео, которое превращается в 3D, благодаря обычным солнцезащитным очкам.

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