В Варшаве в пятницу совершил аварийную посадку самолет, летевший из Стокгольма в один из городов в Турции. Причина посадки - смерть 58-летнего пассажира и попытки восстановить его жизненные функции, информирует Wp.pl.

"На борту самолета была предпринята попытка реанимации, но 58-летнего иностранца спасти не удалось. Поэтому, самолет вынужден был приземлиться в Варшаве",- сообщил представитель отдела полиции в варшавском аэропорту Шопена Мариуш Ткач. Он добавил, что пока причина смерти мужчины остается неизвестной.

Пассажиры рейса ожидают в Варшаве следующий рейс в Турцию.

Как сообщала "Страна", с места катастрофы в Гаване эвакуировали как минимум трех выживших после падения самолета.

Ранее во Львове экстренно сел норвежский самолет. Пассажирка потеряла сознание.

Также в Берлине самолет экстренно сел в аэропорту из-за отказа двигателя.

.