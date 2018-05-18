Власти Германии рассматривают российско-немецкий газопровод "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) - как коммерческий проект с "другими составляющими".

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая 2018 после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, передает корреспондент "Газеты.Ru".

"Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства "Северного потока - 2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Мы тоже рассматриваем "Северный поток - 2" как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие", - сказала Меркель.

Она также добавила, что необходимо подумать над гарантиями для Украины в этой связи.

Как сообщала "Страна", власти США пригрозили Германии торговой войной с Европой из-за "Северного потока 2".

Ранее США объявили о санкциях против европейских компаний, которые будут заняты в проекте, что встретило критику со стороны немецкого бизнеса.

Напомним, что Ангела Меркель в Сочи рассказала о добрых отношениях с Россией.