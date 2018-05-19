Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин встретились в Сочи, чтобы обсудить газопровод Северный поток-2, конфликт на Донбассе и миротворческую миссию ООН, а также войну в Сирии.

Вопрос реализации Северного потока-2 остро стоит для Украины, которая может лишиться прибыли от транзита газа по своей территории. Накануне визита Меркель к Путину министр экономики ФРГ летал в Украину и Москву по этому вопросу.

Перед визитом Меркель США, в том числе президент Дональд Трамп, призвали Европу отказаться от Северного потока-2 и пригрозили ввести санкции.

В этом смысли поездка германского канцлера к Путину была важной с точки зрения сигналов, которые были бы продемонстрированы по вопросу строительства газопровода.

Судя по совместной пресс-конференции лидеры двух стран не изменили своего отношения к "Северному потоку", несмотря на позицию США.

Основные заявления Меркель и Путина - в материале "Страны".

Добрые отношения с Россией

Ангела Меркель заявила о стратегической заинтересованности Германии в хороших отношениях с Россией и выступила за продолжение работы Совета Россия-НАТО и поддержке контактов ЕС с Москвой. Об этом пишет Интерфакс.

"У нас существует стратегический интерес поддерживать добрые отношения с Россией, и я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы Совет Россия-НАТО продолжат свою работу и со стороны ЕС, чтобы тоже продолжались, поддерживались контакты", - сказала канцлер ФРГ на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Я считаю, что поддерживать диалог абсолютно важно. Наши гражданские общества поддерживают очень обширные связи. Германо-российское сотрудничество должно выдерживать очень серьезные, очень принципиальные разногласия, но я еще раз подчеркну: если мы хотим решать проблемы, нужно общаться друг с другом, нужно вести диалог", - добавила Ангела Меркель.

"Существуют темы, по которым мы придерживаемся единого мнения", - отметила канцлер ФРГ после переговоров с президентом РФ.

"Поэтому могут существовать и другие темы, по которым мы не согласны. В такие времена, когда мы говорим многое друг о друге, надо всегда искать возможности говорить друг с другом", - сказала Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что ее встреча с Путиным состоялась "в хороший момент".

Северный поток-2

После переговоров Путин заявил, что Германия и Россия считают необходимым поддерживать регулярные контакты. Он отметил, что разговор с Меркель был содержательным и своевременным. Канцлер, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.

В Германии убеждены, что после строительства газопровода роль Украины как транзитной страны должна сохраниться, заявила Меркель.

"Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины... Он имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие", - сказала она.

Германия рассматривает Северный поток-2 как коммерческий проект, хотя в нем есть и другие составляющие, сказал Меркель, отметив, что нужно разработать гарантии для Украины.

Путин считает, что Трамп, высказываясь против газопровода, преследует интересы бизнеса США в поставках сжиженного газа в Европу.

"Мы всегда относились к этому проекту исключительно как к экономическому, как к проекту, которым занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических процессов", - заявил Путин.

При этом он сказал, что транзит газа через Украину будет сохранен, если он останется экономически целесообразным.

Миротворцы ООН на Донбассе

Меркель сказала о необходимости думать над развертыванием миротворческой миссии ООН на Донбассе, чтобы продолжить политическую часть минских соглашений.

"К сожалению, сегодня ночью произошло серьезное нарушение режима прекращения огня, поэтому мысль о миссии ООН - нам нужно продолжать думать о ней, и мы согласовываем свои действия", - сказала Меркель.

Путин, в свою очередь, заявил, что российские власти займутся вопросом миротворцев.

"Поручили нашим внешнеполитическим ведомствам еще раз предметно проработать тему учреждения миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе", - сказал он.

Нормандский формат и минские соглашения

Российский президент вновь отметил, что замены нормандскому формату по урегулированию конфликта на Донбассе на сегодняшний день нет, назвав его важным инструментом.

Путин подчеркнул, что вместе с Меркель они считают минские соглашения безальтернативной основой урегулирования конфликта в Донбассе.

"Минские соглашения существуют и минские соглашения - это единственная основа, на которой мы можем вести свою работу", - сказала в свою очередь канцлер Германии.

"Поэтому мысль о миссии ООН, нам нужно продолжать думать о ней, мы согласовываем свои действия. Министры иностранных дел должны здесь дальше работать, и это был бы хороший успех в плане стабилизации положения, для того чтобы проводились какие-то политические шаги", - подчеркнула она.

"Главы МИД - наш новый министр, а также вновь назначенный российский министр, уже начали подготовку", - сказала Меркель, подчеркнув, что новая встреча нормандской четверки "должна быть так подготовлена, чтобы она принесла результаты".

Кирилл Вышинский и РИА "Новости"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что во время разговора с президентом Украины поговорит с ним о задержании директора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Сочи, отвечая на реплику журналиста Russia Today, который попросил ее повлиять на украинскую власть из-за задержания Вышинского, пишет "Украинская правда".

Также Меркель добавила, что президент России Владимир Путин поднимал этот вопрос во время их разговора.

"Я буду обсуждать свою поездку в Россию с украинским президентом. В том числе обсудим задержание российских журналистов. Мы обеспокоены этим", – сказала Меркель.

Видео: Youtube.com/РИА Новости