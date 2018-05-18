Президент США Дональд Трамп угрожал Германии торговой войной с Европой в попытке остановить строительство российско-немецкого газопровода Северный поток 2 (Nord Stream 2).

Об этом со ссылкой на немецких, американских и европейских правительственных чиновников сообщается на сайте немецкого телеканала n-tv.de.

"США не хотят проекта трубопровода Nord Stream 2, но они не могут его остановить. Однако они угрожают Европе торговой войной, если Германия будет продолжать держаться за этот проект", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в апреле якобы заявил, что Германия должна прекратить поддерживать трубопровод Nord Stream 2, и тогда США готовы начать обсуждение с Европейским Союзом по новому торговому соглашению. Таким образом, можно было бы избежать трансатлантической торговой войны, которая может развернуться уже с 1 июня, когда Вашингтон планирует ввести пошлины на импорт стали и алюминия.

Ранее США объявили о санкциях против европейских компаний, которые будут заняты в проекте, что встретило критику со стороны немецкого бизнеса. Руководство ФРГ долгое время утверждало, что проект газопровода является чисто экономическим, однако в последнее время признало наличие в нем политической составляющей. Сейчас позиция Берлина состоит в том, что и в случае прокладки трубопровода Украине должен быть гарантирован транзит российского газа в Европу по ее территории. При этом Москве и Киеву предлагается самим прийти к взаимоприемлемому соглашению.

В мае проблему газопровода обсуждал в Киеве и Москве министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Не исключено, что в пятницу, 18 мая, затронет и сама Меркель на встрече в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным.

Между тем, компания "Nord Stream 2 AG" уже сообщила о начале подготовительных работ на морском участке газопровода для дальнейшей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.

Как сообщала "Страна", Еврокомиссар пригрозила "тройной реакцией", если США введут пошлины на сталь и алюминий. Буквально через сутки США отложили их введение до лета.

Напомним, что Украина попросила США не применять пошлины против отечественных металлургов.