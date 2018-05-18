Не стареющая украинская певица София Ротару поделилась с поклонниками свежим фото. Звезда сфотографировалась вместе со своим сыном - музыкальным продюсером Русланом Евдокименко в автомобиле.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. "И снова в путь...", - подписала снимок артистка.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Ранее 1 марта в Украине начались сильные снегопады, однако это вовсе не мешает радоваться весне. Пример подала певица София Ротару, запостив отпускные фото из теплых краев. Фото под пальмой София Михайловна опубликовала в Instagram. На фото певица позирует в открытом сарафане без бретелек, а образ дополняет цветок в волосах.

Как сообщала "Страна", ранее Ротару с невесткой и внучкой снялась для глянца Elle.

В августе 2017 София Ротару отпраздновала 70-летие на нейтральной территории.

В 2016 году Праздничный концерт Ротару стал самым рейтинговым теле-музыкальным событием с начала лета.