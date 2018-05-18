В школе города Санта Фе (штат Техас), где утром 18 мая произошла стрельба в результате которой погибли 8 человек - правоохранители нашли "взрывоопасные предметы". Полицейские советуют всем, кто найдет какие-либо подозрительные вещи - сообщать в полицию.

Об этом заявил во время специальной пресс-конференции, которая транслировалась на американских телеканалах, начальник полиции школьного округа Санта Фе - Уолтер Браун.

"В старшей школе и вне ее были найдены взрывоопасные предметы", - отметил Браун.

По сообщениям учеников и очевидцев нападения, нападавший бросал взрывоопасные предметы внутри школы.

В этой связи шеф полиции порекомендовал всем, кто найдет подозрительные вещи, и все, что выглядит необычным, сообщать правоохранителям.

Специальное подразделение полиции также проверяет на наличие взрывчатки мобильный дом (на автотранспортном средстве), расположенный возле школы.

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