Подольский райсуд не смог провести заседание по делу экс-командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, хотя в пятницу последний день действия меры пресечения - содержания его под стражей.

Об этом в комментарии журналистам сообщил прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Валерий Смирнов, сообщает Укринформ.

"Обвиняемому (Шаповалову - Прим.ред.) сделали операцию. Сегодня его перевели из реанимации в стационарную палату. Мы пытались провести судебное заседание через видеоконференцию с медицинским учреждением, но он отказался участвовать. Суд не имеет права его заставить. Мы возражали. А у нас, по существу, инициировалось отдельное процессуальное действие - решить вопрос о продлении или непродлении меры пресечения. Мера пресечения - (содержание - Прим. ред.) под стражей. У обвиняемого сегодня в 24:00 автоматически истекает срок действия меры пресечения", - сказал прокурор.

Он подчеркнул, что в дальнейшем сторона обвинения будет решать вопрос о вручении ходатайства об избрании меры пресечения, но еще некоторое время Шаповалов не будет находиться под действием меры пресечения в виде содержания под стражей.

На вопрос, когда теоретически ходатайство об избрании Шаповалову меры пресечения может быть рассмотрено, Смирнов уточнил, что это возможно будет сделать только тогда, когда обвиняемый будет иметь возможность физически прибыть в зал суда, или если Шаповалов даст согласие на участие в заседании в формате видеоконференции.

"Но, насколько я услышал, обвиняемый принципиально против участия путем видеоконференции", - добавил прокурор.

"У нас нет ни единой информации, что болезнь фейковая, он действительно находится в тяжелом состоянии. Диагноз медицинский я не имею права озвучивать", - сказал Смирнов.

Как сообщалось, 10 марта 2016 года Подольский райсуд Киева начал разбирательство дела в отношении экс-командира роты харьковского подразделения "Беркут" Виктора Шаповалова. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий, которые привели к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в Киеве. 3 октября 2016 года Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль. Ранее Шаповалов находился в СИЗО, а затем его доставили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Последнее заседание по этому делу состоялось неделю назад.

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