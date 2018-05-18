В пятницу, 18 мая в Загребе состоялась международная конференция, посвященная балканскому опыту мирного урегулирования военных конфликтов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На конференции были представители действующего и прошлых составов правительства пяти балканских государств, а именно: Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косово.

Речь шла о мирном урегулировании после войны 1991-1995 годов в бывшей Югославии.

После выхода Хорватии из состава Югославии несогласное с таким решением сербское население объявило о создании республики Сербска Краина. В 1995 году Хорватия провела ряд военных операций, в результате которых значительная часть территории сепаратистов была взята под контроль. События сопровождались массовым бегством сербского населения и большими жертвами.

Под контролем сербов остался регион Восточная Славония, прилегающий к сербской границе. Такое расположение региона стало одной из причин, по которым хорватское правительство не решилось на силовой сценарий, а выбрало путь постепенной интеграции с привлечением миротворческого контингента.

В Украине довольно часто говорят о первом варианте - военном захвате Сербской Краины ("хорватский сценарий") как об образце для решения "донецкого" вопроса.

В то же время пример Восточной Славонии рассматривается намного реже.

Но на конференции в Загребе на нем остановились подробнее.

Экс-министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич обозначила конкретные шаги, которые сделали возможным решение конфликта мирным путем.

По ее словам, был определен переходный период один год, позже он был продлен до двух. Проводилась демилитаризация территории: кроме разминирования земель, у местного населения выкупали оружие. Оружие также меняли на рабочие места. Переселенцам гарантировали возможность вернуться в свое жилье, а также возврат имущества.

Пусич отметила, что большую роль в урегулировании конфликта, кроме международного сообщества и гражданской активности населения, сыграли отдельные личности. Так, руководителем миротворческой миссии ООН был назначен генерал Жак Клайн. Он занялся прикладными вопросами, которые помогали восстановить экономические и человеческие связи между враждующими сторонами. Например, Клайн организовал барахолку на территории, подконтрольной ООН. На этот базар приезжали и с сербской и с хорватской стороны. При населении 130 тысяч человек на спорной территории на рынке отоваривались около 60 тысяч.

Кстати, во время военных действий в Хорватии не выплачивали пенсии жителям неподконтрольных территорий. Возврат социальных выплат стал одним из первых шагов, пролоббированных миссией ООН после начала миротворческого процесса.

Постоянный представитель Хорватии при ООН Иван Симонович рассказал об опыте третьей миротворческой миссии UNTAES. По его словам, в отличие от первых двух, она стала успешной благодаря очень четкому мандату – реинтеграция Восточной Славонии и обеспечение безопасности для сербского населения. Ключевым фактором стало создание мультиэтнической полиции, рассказал Симонович. В службу набрали представителей и хорватского и сербского населения, которые прошли специальное обучение. Новый правоохранительный орган избежал негативного отношения со стороны местного населения.

Представители Украины обсуждали, каким образом балканский опыт можно перенести на украинскую почву.

Один из организаторов конференции, народный депутат Вадим Новинский считает, что военного решения конфликта на Донбассе не существует, есть только политико-дипломатический способ.

"Никто за нас наши проблемы не решит, ни Волкер ни Сурков, никакие международные посредники. Для разрешения конфликта нужен прямой диалог Киева и с Россией, и с Донецком, и с Луганском. Но одни политики не решат проблему. Необходим диалог между гражданским обществом, бизнесом. В конечном итоге, нужно иметь политическую волю и смелость принимать сложнейшие решения ради будущего страны, ценой, может быть, даже собственной политической карьеры", – сказал нардеп.

Экс-спикер МИДа Украины Олег Волошин убежден, что в процессе урегулирования ситуации на Донбассе следует быть готовым к поэтапным уступкам.

"Пресловутый "хорватский сценарий" – это не только военная сила, но и поиск путей перехода от взаимной ненависти к сотрудничеству в рамках одной страны при уважении отличий друг друга. Именно об этом говорили хорватские политики, включая бывшую премьер-министра Ядранку Косор.

Лично для меня главный вывод: на низовом уровне органов местного самоуправления и конкретных предприятий мирное взаимодействие и взаимопонимание достигается легче всего. Мэры соседних сербских и хорватских, боснийских и сербских городов проще договариваются о ремонте соединяющих их дорог, чем Загреб и Белград о преодолении общих обид. А когда в ситуацию вклиниваются великие державы - пиши пропало. В конце концов люди по обе стороны фронта на Донбассе поладят между собой. Если им не будут мешать те, кого война непосредственно не касается, и кто готов играть в неё бесконечно долго за счёт чужого горя", – написал Волошин на Facebook.