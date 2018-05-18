На борту потерпевшего крушения в Гаване пассажирского самолета Boeing 737 могли находиться 113 человек. По меньшей мере трех выживших эвакуировали на скорой помощи.

Об этом сообщают в пятницу западные издания со ссылкой на данные кубинских властей.

По данным лидера Кубы Мигеля Диаса-Канеля, помимо 104 пассажиров на борту находились девять членов экипажа. По поступавшим ранее данным, члены экипажа являются иностранцами.

Кроме того, агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает, что очевидцы трагедии видели, как в кареты скорой помощи грузили выживших. По данным источника АП, речь идет о троих выживших, находящихся в критическом состоянии.

Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Самолет разбился в сельской местности. Неподалеку от него находится здание школы.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

В районе аэропорта видно облако дыма. К месту происшествия прибыли пожарные, медики и полиция. В настоящее время пожарные стремятся потушить пламя.

Согласно фотографиям, появившимся в соцсетях, место катастрофы видно с территории аэропорта. Фюзеляж, судя по снимкам, не распался при падении. В районе его задней части виден огонь и облако черного дыма.

Как сообщала "Страна", появилось видео с места падения пассажирского Boeing 737 в окрестностях Гаваны. Рейс направлялся направлялся в Гайану.

Отметим, что в Канаде самолет совершил аварийную посадку посреди автострады.