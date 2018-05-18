Экс-глава СБУ Украины Валентин Наливайченко рассказал о своей роли в событиях апреля 2014 года, которые привели к началу полномасштабной войны на Донбассе.

По его словам, он лично командовал группой спецназа СБУ, которая должна была попытаться взять штурмом захваченное повстанцами здание СБУ в Луганске, но получил личный приказ и. о. президента Турчинова не делать этого.

Тогда Наливайченко лично отдал приказ тому же спецназу атаковать позиции повстанцев под Славянском. Речь идёт о первом полномасштабном вооружённом столкновении под Славянском в ночь на 13 апреля 2014 года, в котором погиб офицер спецподразделения "Альфа" Геннадий Биличенко.

"Повторюсь: меня не остановил приказ отойти. Мы пошли в бой", - подчеркнул Наливайченко.

Видео: Youtube.com/zik.ua

Как отмечает издание "Таймер", согласно официальной версии сепаратисты напали первыми на передовой отряд СБУ, в результате чего погиб Биличенко и получили ранения ряд других членов группы. Теперь же Наливайченко заявил, что на самом деле наоборот: атакующей стороной был как раз спецназ СБУ, действовавший по его личному приказу.

Как сообщала "Страна", ранее Наливайченко заявил, что снайперам на Майдане приказали убить Яроша.

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Ранее экс-глава СБУ Наливайченко подтвердил, что передал компромат на Порошенко американцам.