В Украине ужесточили правила ввоза автомобилей с литовской регистрацией – теперь на таможне нужно будет предоставить разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор.

Такие меры позволят обнаружить фальсификацию и выяснить, является ли человек в самом деле работником литовской фирмы, рассказал член правления Союза автомобилистов Украины Петр Козак, передает "Укринформ".

"Сначала был запрос, направленный литовской стороне от нашего МИД, на который был получен ответ, как происходит трудоустройство в Литве от посольства Украины в Литве. Выяснялась там ситуацию с фирмами: как они занимаются выдачей фейковых доверенностей с регистрацией на себя автомобилей украинским гражданам, чтобы они управляли этими автомобилями, якобы они работают на эти фирмы", - сообщил Козак.

По его словам, МИД, который получил эту информацию, передал ее таможне, а на таможне появилось письмо для граждан Украины, что у них с собой должно быть разрешение на работу в Литве, которое стоит 120 евро в год, плюс заверенный на бирже труда в Литве контракт между лицом, которое ввозит машину, и фирмой, которой, конечно же, нет, поскольку тогда придется платить налоги государству.

Так таможники получат право не пропускать автомобиль, в случае выявления нарушений. Новые правила начали действовать с 17 мая.

Ранее для того, чтобы пересечь границу, необходим был техпаспорт, подтверждение регистрации, страховка и доверенность на управление транспортным средством.

При этом генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что все, что нужно сделать для того, чтобы прекратить ввоз автомобилей без уплаты налогов - это ощутимое снижение налогов на импортные машины.

"Тогда украинцы перестанут платить по 900-1400 евро "бляхобизнесменам" за организацию ввоза блях, а лучше заплатят эти же деньги в бюджет", - отметил он.

"Пока мы налоги не снизим, то всегда у некоторых людей будет соблазн уплатить 1 тысячу евро "схемщикам" и ввезти авто без налогов", - добавил Назаренко.

Фото: facebook.com

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