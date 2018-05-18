В пятницу, 18 мая в Херсонской области найден погибшим военнослужащий-контрактник из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"18 мая в Херсонской области во время розыскных мероприятий было обнаружено тело погибшего военнослужащего военной службы по контракту одной из воинских частей ВМС ВС Украины, который накануне самовольно покинул расположение подразделения", - сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ в пятницу вечером.

Компетентные правоохранительные органы проводят расследование и следственные действия по определению обстоятельств и причин гибели военнослужащего.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Как сообщала "Страна", в военной части в Киеве умер срочник. Погибшим оказался 20-летний военнослужащий из Хмельницкой области. Его тело вытащили из водоема на территории воинской части, после чего вызвали скорую помощь.

Напомним, что стала известна причина гибели военного на полигоне - его задавил пьяный водитель БМП.