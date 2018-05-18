Появилось видео с места падения пассажирского Boeing 737 в окрестностях Гаваны
Пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване на острове Куба.
Об этом в пятницу, 18 мая сообщает Reuters со ссылкой на государственное ТВ Кубы.
На видео попали клубы дыма, поднимающиеся с места вероятного падения самолета.
По данным источника телеканала, рейс кубинской авиакомпании "Кубана де Авиасьон" направлялся в Гайану.
По некоторым данным, на борту самолета могли находиться 107 человек. Власти Кубы пока не называют число пассажиров и экипажа.
Boeing 737 вмещает от 126 до 178 человек, отмечают издания.
Видео: youtube.com/Les Photos de JCB TV & Aviation Videos
Как сообщала "Страна", в Берлине самолет экстренно сел в аэропорту из-за отказа двигателя.
Напомним, что пассажиры украинских поездов смогут жаловаться по телефону, если в вагонах грязно.