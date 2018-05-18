Пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване на острове Куба.

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает Reuters со ссылкой на государственное ТВ Кубы.

На видео попали клубы дыма, поднимающиеся с места вероятного падения самолета.

По данным источника телеканала, рейс кубинской авиакомпании "Кубана де Авиасьон" направлялся в Гайану.

По некоторым данным, на борту самолета могли находиться 107 человек. Власти Кубы пока не называют число пассажиров и экипажа.

Boeing 737 вмещает от 126 до 178 человек, отмечают издания.

Видео: youtube.com/Les Photos de JCB TV & Aviation Videos

Как сообщала "Страна", в Берлине самолет экстренно сел в аэропорту из-за отказа двигателя.

Напомним, что пассажиры украинских поездов смогут жаловаться по телефону, если в вагонах грязно.