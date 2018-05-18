Опубликованы фото с места падения самолета у аэропорта имени Хосе Марти Гаваны
Пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване (Куба).
Как пишут СМИ, воздушное судно принадлежит авиационной компании "Кубана-де-Авиация".
Самолет рухнул через некоторое время после взлета из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване. В интернете опубликованы фотографии места крушения.
CNN пишет, что на борту находилось 104 человека.Cubadebate собщила, что на борту было 107 человек, из них 104 - пассажиры Более точных данных о количестве людей пока нет. На месте также работают большое количество пожарных, национальной полиции и медиков.
Фото: twitter.com/
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