Министры иностранных дел Германии и России начали подготовку к организации встречи лидеров "нормандской четверки".

Об этом заявила в пятницу, 18 мая в Сочи канцлер Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным.

"Главы МИД - наш новый министр, а также вновь назначенный российский министр, уже начали подготовку", - сказала Меркель, подчеркнув, что встреча "должна быть так подготовлена, чтобы она принесла результаты".

По словам канцлера, основным вопросом обсуждения должна стать миссия ООН в Донбассе.

Как сообщала "Страна", Меркель призвала министров "нормандской четверки" дальше работать по вопросу миротворцев на Донбассе.

Напомним, что Ангела Меркель хочет обсудить с Порошенко задержание главы РИА "Новости Украина" Вышинского.