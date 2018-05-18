Экс-сотрудник и разоблачитель спецслужб США Эдвард Сноуден подтвердил информацию о том, что новый директор ЦРУ Джина Хаспел принимала участие в программе пыток заключенных, которые содержатся в американских тюрьмах.

По данным Сноудена, она лично приказала уничтожить 92 видеокассеты, которые могли бы служить доказательствами пыток.

Среди них - избиение беременной женщины, изнасилование отказавшегося от обеда мужчины и заморозка до смерти закованного в кандалы подозреваемого.

В марте газета New York Times сообщила, что в 2002 году Хаспел наблюдала за пытками двух подозреваемых в терроризме и позже участвовала в уничтожении кассет, подтверждавших жестокие допросы в секретной тюрьме в Таиланде. Ее имя фигурирует в сверхсекретном указе, согласно которому все записи пыток должны быть уничтожены.

Джина Хаспел возглавила ЦРУ по указу президента США Трампа. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост.

Фото: twitter.com/Snowden

Как сообщала "Страна", американец признался, что тайно копировал и хранил информацию из базы данных ЦРУ.

Согласно судебным документам, Реджис работал на ЦРУ с августа 2006 по ноябрь 2016 года. За это время он неоднократно, не имея на то допуска, проникал в секретные базы данных, "копировал секретную информацию на личные ноутбуки", которые он затем уносил и хранил у себя дома.

Отметим, что среди тех, кто проголосовал в пользу Хаспел, были также представители Демпартии.