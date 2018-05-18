Официальный верифицированный Twitter-аккаунт умершего в марте основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди сообщил об обмене старых билетов "МММ" на криптовалюту MVR, которая была запущена в 2016 году.



"Ну что же...Отдохнули и хватит. Запущен Мавро офис, в котором вы сможете обменять старые билеты МММ на новые MVR, которые уже торгуются на биржах", - сообщил аккаунт Сергея Мавроди.

Фото: twitter.com

К кому после смерти Мавроди перешло управление аккаунтом - неизвестно, также как неизвестен автор предложения.

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди скончался на 63-м году жизни в Москве 26 марта 2018 года. Компания "МММ", существовавшая в России в 1989-1994 годах, признана одной из крупнейших финансовых пирамид. Ее основатель Мавроди скрывался от следствия и был арестован в Москве в январе 2003 года. В апреле 2007 года суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4,5 года лишения свободы.

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