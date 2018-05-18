Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил американского миллиардера Джорджа Сороса в том, что он, помогает мигрантам попасть в Европу и тем самым разжигает антисемитизм.

Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, в своем письме президенту Всемирного еврейского конгресса Орбан заявил, что Сорос и финансируемые им неправительственные организации в Венгрии "несут ответственность за усиление антисемитизма в Европе".

Во вторник фонд "Открытое общество" Сороса объявил, что прекращает свою деятельность на территории Венгрии из-за того, что правительство страны подготавливает ограничения для неправительственных организаций с помощью законопроекта под неофициальным названием "Остановить Сороса".

В правительстве Венгрии убеждены, что именно венгерский еврей Джордж Сорос вливает финансовые средства в деятельность компаний, помогающих нелегальным мигрантам перебираться в страны Евросоюза.

Венгерские власти после принятия нового закона также получат возможность высылать из страны иностранных сотрудников подобных НПО за незаконную деятельность, если они не будут официально отчитываться о своей работе в государственных ведомствах.

Как сообщала "Страна", в Ужгороде в день визита Гройсмана сняли венгерский флаг со школы. В администрации школы пока не прокомментировали это.

Отметим, что американские чиновники разоблачили схему мошенничества в паспортной системе Венгрии, благодаря которой иностранцы въезжают в США по фальшивым фамилиям.