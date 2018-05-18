В Киеве в районе станции метро Дорогожичи на улице Елены Телиги очевидцы сфотографировали перекосившийся билборд, который в любой момент может упасть на дорогу и травмировать людей. Фото размещено на странице Киев оперативный в Facebook.

"Тот момент, когда пятница не только у тебя, а и у рекламного щита у станции метро Дорогожичи. На самом деле не совсем понятно - ждут пока упадёт на кого-то?" - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве Opel на "евробляхах" разорвало на части после удара о билборд.

Мы писали, что зимой в Киеве Range Rove взлетел на заснеженной дороге и ударился в билборд.

Также обычно при шквальном ветре киевлян просят не ходить под билбордами и деревьями.