Покосившийся билборд угрожает пешеходам и водителям на Дорогожичах в Киеве
В Киеве в районе станции метро Дорогожичи на улице Елены Телиги очевидцы сфотографировали перекосившийся билборд, который в любой момент может упасть на дорогу и травмировать людей. Фото размещено на странице Киев оперативный в Facebook.
"Тот момент, когда пятница не только у тебя, а и у рекламного щита у станции метро Дорогожичи. На самом деле не совсем понятно - ждут пока упадёт на кого-то?" - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com
Как сообщала "Страна", ранее в Киеве Opel на "евробляхах" разорвало на части после удара о билборд.
Мы писали, что зимой в Киеве Range Rove взлетел на заснеженной дороге и ударился в билборд.
Также обычно при шквальном ветре киевлян просят не ходить под билбордами и деревьями.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!