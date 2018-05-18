Пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване (Куба).

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает канал CNN.

По данным источника телеканала, рейс кубинской авиакомпании "Кубана де Авиасьон" направлялся в Гайану.

По некоторым данным, на борту самолета могли находиться 107 человек. Власти Кубы пока не называют число пассажиров и экипажа.

В свою очередь, агентство ЭФЭ передает, что по его данным самолет не разбился, а загорелся в аэропорту Гаваны. В районе аэропорта видно облако дыма. К месту происшествия прибыли пожарные, медики и полиция.

Boeing 737 вмещает от 126 до 178 человек, отмечают издания.



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