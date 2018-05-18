В ОБСЕ обеспокоены ростом жертв среди мирного населения из-за обострения на Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют увеличение числа нарушений перемирия в зоне конфликта на Донбассе и жертв среди мирного населения.
Об этом заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Интерфакс.
"Я прибыл сюда, чтобы встретиться со своими коллегами с обеих сторон в период, когда мы фиксируем возрастание количества нарушений и пострадавших, высокое количество жертв среди гражданского населения и разрывов снарядов в жилых районов, а также повышенный уровень риска повреждения объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Хуг на брифинге на Донецке.
Он подчеркнул, что в последнее время ОБСЕ фиксируют существенное увеличение количества жертв среди мирного населения по обе стороны линии фронта.
"По крайней мере, о 20 жертвах среди гражданского населения нам сообщили, и около 50% случаев мы уже подтвердили", - сказал представитель ОБСЕ.
По словам Хуга, СММ ОБСЕ фиксируют в районе Донецкой фильтровальной станции все больше повреждений критической инфраструктуры и сбои в ее работе.
"Если стороны не изменят свои тактические подходы и не отведут вооружения и не разведут силы и средства, то ситуация не улучшится", - добавил замглавы СММ ОБСЕ.
Видео: facebook.com/oscesmm
"Страна" разбиралась, что происходит под Горловкой, где обострились бои, гибнут военные и мирные жители.
Напомним, что Донецкая фильтровальная станция снова остановила работу из-за обстрелов.