Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют увеличение числа нарушений перемирия в зоне конфликта на Донбассе и жертв среди мирного населения.

Об этом заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Интерфакс.

"Я прибыл сюда, чтобы встретиться со своими коллегами с обеих сторон в период, когда мы фиксируем возрастание количества нарушений и пострадавших, высокое количество жертв среди гражданского населения и разрывов снарядов в жилых районов, а также повышенный уровень риска повреждения объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Хуг на брифинге на Донецке.

Он подчеркнул, что в последнее время ОБСЕ фиксируют существенное увеличение количества жертв среди мирного населения по обе стороны линии фронта.

"По крайней мере, о 20 жертвах среди гражданского населения нам сообщили, и около 50% случаев мы уже подтвердили", - сказал представитель ОБСЕ.

По словам Хуга, СММ ОБСЕ фиксируют в районе Донецкой фильтровальной станции все больше повреждений критической инфраструктуры и сбои в ее работе.

"Если стороны не изменят свои тактические подходы и не отведут вооружения и не разведут силы и средства, то ситуация не улучшится", - добавил замглавы СММ ОБСЕ.

Видео: facebook.com/oscesmm

"Страна" разбиралась, что происходит под Горловкой, где обострились бои, гибнут военные и мирные жители.

Напомним, что Донецкая фильтровальная станция снова остановила работу из-за обстрелов.