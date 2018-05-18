Служба безопасности Украины (СБУ) начала допрос граждан, проходящих в качестве свидетелей по делу главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которому предъявлено обвинение в государственной измене.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу один из сотрудников агентства.

"Сотрудники уже начали ходить на допросы", - сказал собеседник. Одновременно в СБУ заявили, что не будут комментировать ход допросов.

"Мы не будем сообщать о следственных действиях каждые 5 минут", - заявила в пятницу корреспондент ТАСС спикер ведомства Елена Гитлянская.

В СБУ также не планируют информировать об итогах допросов.

Спецслужбы Украины разослали 47 повесток о вызове на допрос по делу Вышинского, среди которых сотрудники агентства, сообщал ранее заместитель главы СБУ Виктор Кононенко. Все они будут проходить по делу в качестве свидетелей.

Как сообщала "Страна", Вышинский выступил на суде и рассказал о плане СБУ.

Мы писали, что на суде Вышинский попросил говорить по-русски и подтвердил свой паспорт РФ.

Ранее стало известно, что посольство Украины в Москве пикетируют в поддержку Вышинского с хэштегом #ЦеЕвропа