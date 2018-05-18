В пятницу, днем 18 мая в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошло ДТП. Пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Информация об аварии с участием городского автобуса "Эталон" и грузового автомобиля DAF с прицепом поступила к спасателям около 16.00.

В результате ДТП пострадали 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Еще до прибытия спасателей пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницы Каменского.

К оказанию помощи были привлечены 10 человек личного состава и 2 пожарно-спасательных автомобиля.

Фото: dp.dsns.gov.ua

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