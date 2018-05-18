Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,1275 грн/$1 с 26,165 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,115-26,14 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 18 мая аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,148 грн/$1 с 26,1888 грн/$1. Торговый оборот составил $390,54 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $492,44 млн.

Как сообщала "Страна", ранее НБУ опустил курс доллара, но вскоре он может подняться на выплатах НДС.

Мы писали, что курс доллара замер в ожидании новых правил Нацбанка.

Ранее в первом квартале негативное сальдо торговли товарами в Украине перевалило за миллиард долларов США.