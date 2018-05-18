Президент Петр Порошенко заявил о подготовке законопроекта о коллаборантах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

Порошенко сказал о новом законопроекте в контексте обсуждения проекта закона о гражданстве с представителями крымских татар. На этой встрече президент пояснил почему этот проект отозвал.

"В этом законопроекте (о гражданстве - Прим.Ред.) были нормы которые защищают не только крымских татар, а украинцев, которые оказавшись на оккупированной территории, но были вынуждены под давлением принять российское гражданство и закон должен защитить их. Но есть и небольшая часть граждан, которые стали коллаборантами", - заявил Порошенко на встрече с лидером Меджлиса Рефатом Чубаровым.

Он добавил, что отзовет законопроект о гражданстве и уберет из него норму, которая касается коллаборантов.

"Мы разделим эти две вещи. Первая часть это будет закон о защите украинского гражданства. С другой стороны, в законе о коллаборантах мы урегулируем эту небольшую категорию граждан, которые должны получить справедливую реакцию украинского законодательства", - добавил президент.

Ранее "Страна" анализировала предложенный президентом законопроект о гражданстве. Согласно документу президент, фактически, сможет лишить паспорта Украины практически любого жителя Крыма. Кроме того, документ усложняет получение гражданства даже для тех, кто родился в Украине - то есть по сути для тех же дончан, луганчан и крымчан, которые только достигают совершеннолетия.

Также мы писали, что МИД Венгрии раскритиковал предложение Порошенко наказывать украинцев с двойным гражданством.